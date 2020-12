Zwei der vier sogenannten Wall-Toiletten in der Innenstadt – benannt nach der gleichnamigen Betreiberfirma – sind wieder geöffnet. Es handelt sich laut Stadtverwaltung um die Anlagen am Rathaus (Maxstraße) und am Stiftsplatz. Die Stadt beteiligt sich an dem pandemiebedingt höheren Reinigungs- und Wartungsaufwand. Die Toiletten waren bereits vor geraumer Zeit aus Pandemiegründen geschlossen worden. Nach der Schließung der Gastronomie und weiterer Einrichtungen Anfang November entfielen damit fast alle Möglichkeiten, in der Innenstadt ein WC aufzusuchen. Auf Initiative des Citymanagements wurde daraufhin bereits der Toiletten-Container der Marktbeschicker auf dem Stiftsplatz öffentlich zugänglich gemacht.