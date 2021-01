Eine Ölspur zog sich am Sonntag durch die Talstraße. Sie endete auf einem Waldweg. Eine Streife traf dort die Verursacherin an. Wie die Polizei berichtet, hatte ihr Wagen wegen eines Defekts das Öl verloren. Zwischenzeitlich hatte die Frau die Einsatzzentrale der Polizei informiert. Die Beamten veranlassten eine Reinigung der Straße. Weil auch der Waldweg betroffen war, wurden vorsorglich die Feuerwehr und die zuständige Wasserbehörde informiert. Das Auto der 59-Jährigen wurde abgeschleppt. Ähnliches ist am selben Tag auch in Schneckenhausen passiert. Hier gab es eine große Öllache und eine lange Ölspur in der Hauptstraße. Der Verursacher meldete sich am Abend bei der Polizei. Sein Auto war defekt. Den Schaden bemerkte er erst, als er bereits einige hundert Meter gefahren war. Dann ließ er den Wagen stehen. Die Polizei beauftragte ein Unternehmen mit der Reinigung der Straße.