Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern ist nur leicht angestiegen. Im Zeitraum vom 16. bis 17. Juli wurden zwei Personen aus dem Landkreis positiv getestet, und zwei Personen aus dem Kreis konnten die Quarantäne verlassen. Das hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Freitagabend mitgeteilt. Zuletzt hatte es einen Anstieg um 21 Neuinfektionen in Stadt und Kreis, 16 davon in der Stadt Kaiserslautern, gegeben. Aktuell sind 33 Personen in Stadt und Landkreis an Corona erkrankt. Das Corona-Testzentrum in Schwedelbach nahm in den letzten beiden Tagen 62 Proben.