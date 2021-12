Mit dem 16-jährigen Julian Hadizadeh und dem 14-jährigen Sebastian Becker stehen zwei Kata-Karateka vom Budokan Kaiserslautern im Nachwuchskader des deutschen Karateverbandes.

Die beiden Sportler hatten in jüngster Zeit durch Siege und Platzierungen auf nationalen und internationalen Turnieren auf sich aufmerksam gemacht. So ist Julian Hadizadeh amtierender zweifacher Deutscher Juniorenmeister. Sebastian Becker überzeugte bei den Deutschen Jugendmeisterschaften mit Platz drei. „Die Nominierung für den Bundeskader ist gerade in diesen schwierigen Zeiten Balsam für die Seele“, berichtet Marcus Gutzmer, Trainer der beiden und Vereinsvorsitzender im Budokan-Karate-Verein, von einer anhaltend schwierigen Zeit.

Das Training gestalte sich schwierig, finde beim Budokan unter Einhaltung aller Auflagen und Testungen aber regelmäßig statt. Turniere werden dagegen reihenweise rund herum abgesagt. „Da verlieren die Sportler teils schon die Motivation“, weiß Gutzmer, dass auch das beste Training, einen Spitzensportler nur bei der Stange halten kann, wenn er den Vergleich im Wettkampf findet. Der traditionelle Barbarossa-Pokal, ein vom Budokan ausgerichtetes Karateturnier, das in der Regel Sportler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland anlockt, ist für März 2022 anberaumt. Ob es stattfinden kann? Marcus Gutzmer kann es Stand heute noch gar nicht sagen. Als ziemlich sicher gilt dagegen der Einsatz von Julian Hadizadeh bei der Junioren-EM im nächsten Jahr.