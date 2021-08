Familienbande: Wer ist noch mal wer? Wenn die Rede von Sommerbiathlon, Target Sprint und dem Schützenverein Steinwenden-Weltersbach ist, fällt schnell der Name Müller, und zwar gleich doppelt. Die Brüder Sven und Marco Müller sind in der Szene weltweit bekannt und recht erfolgreich. Aber vertragen sie sich auch?

Ist ja oft so, Eltern bringen eins ihrer Kinder zum Sport, der jüngere Nachwuchs ist dabei, sieht was der „Große“ darf und will natürlich dabei sein und mitmachen. Die gemeinsame Leidenschaft für Sommerbiathlon und Target Sprint bei Sven und Marco Müller nahm allerdings einen anderen Anfang. Mit etwa zehn Jahren entdeckte der heute 23-jährige Target-Sprint-Weltmeister Sven Müller beim Ferienprogramm, das kombinierte Laufen und Schießen für sich und ist dabei und beim Schützenverein Steinwenden-Weltersbach geblieben.

Den Bruder überredet

„Es hat mir gleich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Marco überredet, es sich auch anzuschauen“, erinnert sich Sven Müller daran, dass sein jüngerer Bruder, der heute 22-jährige Marco, gut ein Jahr nach seinem eigenen Einstieg ins Sommerbiathlon auch angefangen hat. Längst ist Marco Müller ebenfalls in der sportlichen Erfolgsspur, zu der unter anderem auch die Deutsche Vizemeisterschaft zählt.

„Mir macht es unheimlich Spaß, zusammen mit meinem Bruder zu trainieren, da man sich gegenseitig sehr gut motivieren und auch herausfordern kann“, sieht Marco Müller einen absoluten Gewinn im gemeinsamen Sport. „Ich bin sehr stolz auf die Erfolge meines Bruders, und mir macht es fast noch mehr Spaß, ihm bei größeren Wettkämpfen zuzuschauen und anzufeuern“, ist von Marco Müller, der an der Hochschule Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurswesen studiert, zu hören. Und was sagt nun der Weltmeister, der im Alltag in Saarbrücken Erneuerbare Energien/Energieeffiziente Systeme studiert, über die sportlichen Ambitionen des Bruders?

Kein Grund für Eifersucht

„Ist ist einfach schöner, wenn man immer einen zum Trainieren hat. Und wenn er eine super Platzierung erreicht, freue ich mich sehr für ihn“, ist der gemeinsame Sport auch für Sven Müller eher ein großer Gewinn, als Anlass für Ärger und auf keinen Fall ein Grund für Eifersüchteleien. Im Gegenteil, die Familienbande sind derart eng geschnürt, dass der ältere Bruder meist aufgeregter ist, wenn der jüngere am Start ist, als wenn er selbst unterwegs ist.

Im Wettkampf Konkurrenten

So war es jedenfalls noch vor zwei Jahren. Da trennte sie die Altersklasse, und jeder lief sein eigenes Rennen. Ist heute nicht mehr, heute starten beide in der Leistungsklasse und sind dementsprechend als Konkurrenten unterwegs. Etwas, was sie eher zusätzlich motiviert und weiter verbindet, sagen die Brüder, die sich mittlerweile größtenteils gegenseitig trainieren und ihr Wissen längst auch an die jungen Athleten im Schützenverein Steinwenden weitergeben – mit Erfolg.

Die Trainingsgruppe

„Es ist sehr schön zu sehen, dass wir hier jetzt ein paar Schüler haben, die in den nächsten Jahren durchaus um vordere Plätze bei den Wettkämpfen kämpfen können“, ist den Brüdern nicht nur das eigene Vorwärtskommen wichtig. Um sich und vor allem die Trainingsgruppe voranzubringen, sind die Brüder immer auf der Suche nach neuen Trainingsreizen. Marco Müller vertieft sich auf der Suche nach neuen Ideen auch schon mal in Bücher, geschrieben von erfolgreichen Läufern oder Triathleten. Der Blick geht dabei locker über den eigenen sportlichen Tellerrand. So fahren die Brüder Rad, Rollerski oder frönen der Leichtathletik und motivieren gleich noch die Trainingsgruppe zum Sportabzeichen.

Leichtathletik und Radfahren

Das mit der Leichtathletik ist für die Brüder allerdings nicht wirklich neu. Seit gut zehn Jahren ist die Leichtathletik ihr zweites, ebenfalls gemeinsames sportliches Standbein. Das Mountainbike fahren kommt dann mal noch locker dazu. Meist zusammen.

Ohne die ebenfalls radelnden Eltern, da sind sich die Brüder sicher, wären sie heute weder im Sommerbiathlon, noch im Target Sprint, einer besonderen Variante des Laufens und Schießens, da, wo sie angekommen sind. Waren die Eltern anfangs als Chauffeur eingespannt, so sind sie heute als Fans oder als Helfer bei Veranstaltungen und Wettkämpfen immer dabei. Familienbande eben!