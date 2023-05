Innerhalb kurzer Zeit hat es in der Nacht zu Mittwoch in der Kaiserslauterer Innenstadt zweimal gebrannt. Laut Polizei liegt die Vermutung nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Bränden gibt.

Gegen 2 Uhr hatten Zeugen zunächst gemeldet, dass vor einem Lokal am Schillerplatz ein Sonnenschirm Feuer gefangen hat. Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stand nicht nur der Schirm in Flammen, sondern auch die darunter stehende Außenbestuhlung eines Lokals. Wie die Polizei informierte, löschte die Feuerwehr den Brand. Die Brandursache ist derweil noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Nachdem die Feuerwehr den Schillerplatz verlassen hatte, stellte sie auf ihrem Rückweg im Bereich des Willy-Brandt-Platzes in Höhe der Unterführung des Pfalztheaters ebenfalls Feuerschein fest. Wie sich herausstellte, brannten dort zwei Papiercontainer. Den Wehrleuten gelang es, die Flammen zu löschen, ehe sie auf das Gebäude übergriffen. An Wand und Decke der Unterführung entstanden Rußschäden. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt, so die Polizei.

Die geht aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Brände davon aus, dass ein Zusammenhang bestehen könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 3692150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.