Zwei junge Motorradfahrer sind am frühen Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Miesenbach schwer verletzt worden. Besonders schlimm traf es die Sozia. Wie der Leiter der Polizeiinspektion Landstuhl, Siegfried Ranzinger, mitteilt, hatte ein Autofahrer dem Bike, auf dem ein 19-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau saßen, wohl die Vorfahrt genommen. Der Pkw war um 17.45 Uhr aus Richtung Mackenbach kommend in der Mackenbacher Straße unterwegs und wollte nach links in die Straße Am Dansenberg abbiegen. Das Motorrad befuhr ebenfalls die Mackenbacher Straße, aber in der Gegenrichtung. An der Einmündung kam es zur Kollision, wobei das Motorrad in die Beifahrerseite des Autos krachte.

Die Sozia fliegt übers Auto

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Sozia über den Pkw geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen am Kopf. Auch der 19-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Beide Biker wurden mit Rettungshubschraubern in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer, dessen Wagen zudem noch mit einem geparkten Pkw kollidiert war, kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde laut Ranzinger ein Gutachter beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06371 8050 bei der Polizei Landstuhl zu melden.