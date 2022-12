An zwei Abenden in dieser Woche brachte die Theater-AG des Hohenstaufen-Gymnasiums (Leitung: Claudia Rieger) das Stück „King A.“ von Inèz Derksen auf die Bühne.

In vier Vorstellung mit zwei verschiedenen Besetzungen tauchte das Publikum in die Welt der Drachen und Burgen ein und verfolgt die Geschichte des jungen Artus (Pascha Yuhimchuk/Marla Folz), welcher das sagenumwobene Schwert aus dem Stein zieht und nun das Amt des Königs übernehmen soll. Stets an seiner Seite ist sein treuer Berater und Freund Merlin (Roman Schwebel/Ann-Sophie Förster), der ihn auf dem Weg zu einer neuen Form der Regierung mit Ratschlägen unterstützt. Artus’ Bruder Kai (Alina Burgard/Inga Kramm) hingegen ist von der Idee der Demokratie nicht überzeugt, was nicht die einzige Herausforderung ist: Es entspinnt sich einen Affäre zwischen König Artus’ Gemahlin Guinevere (Charlotte Seepe/Leah Räschle) und seinem treusten Ritter Lanzelot (Julius Kröner), die droht, den Frieden in den Abgrund zu reißen.

Das Spiel aus Verrat, Angst und Hoffnung zog die Zuschauer von Anfang an in den Bann. Schauspielkunst, ein modernes Konzept und die Effekte der Technik-AG unter der Leitung von Daniel Blass machen die Vorstellung zu einem lebendigen Erlebnis und erzeugen in der Aula des Hohenstaufen-Gymnasiums eine packende Atmosphäre.