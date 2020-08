Zwei 13-jährige Kinder sind am Mittwochnachmittag beim Stehlen erwischt worden. Die beiden machten laut Polizei eine regelrechte „Shopping-Tour auf die illegale Art“.

Zunächst steckte das Mädchen in einem Drogeriemarkt in der Mall Waren im Wert von rund 30 Euro in ihre Tasche – wobei ihr Begleiter aufpasste, dass sie nicht erwischt wird. Anschließend lief das Pärchen in Richtung Stadtmitte und nahm in einem Drogeriemarkt in der Fackelstraße weitere Artikel im Wert von rund 30 Euro mit, ohne dafür zu bezahlen.

Die nächste „Station“ war ein Modemarkt in der Fußgängerzone, wo sie Klamotten für rund 100 Euro mitgehen ließen. Als das Mädchen in eine Mode-Boutique ging, blieb der Junge vor der Tür stehen. Während er dort vom Ladendetektiv des zuvor besuchten Modemarktes angesprochen wurde, steckte das Mädchen in der Boutique ein weiteres T-Shirt in ihre Tasche.

Sämtliches Diebesgut wurde von der Polizei sichergestellt und die beiden Langfinger anschließend ihren Eltern überstellt. Das Haus des Jugendrechts kümmert sich um die weiteren Ermittlungen.