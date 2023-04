Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Herren der TSG Kaiserslautern standen in der Dritten Bundesliga Süd die letzten beiden Heimspiele der Saison an. Im Duell gegen die DJK SpVgg Effeltrich feierte die Mannschaft einen 6:3-Erfolg und gewann auch die zweite Partie gegen den TTC Wohlbach mit 6:2. Eine Bilanz von 23:13 Punkten bedeutet Rang vier in der Tabelle für die Buchenlocher.

„Das war ein richtig gutes Wochenende für uns, allerdings haben wir aufgrund unserer Ausfälle nicht mit diesen deutlichen Ergebnissen gerechnet“, sagte Teambetreuer Bijan Kalhorifar.