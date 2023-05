Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In diesen Coronakrisenzeiten wäre selbst Herakles machtlos. Trotz seiner übermenschlichen Kräfte könnte der griechische Halbgott diesen unsichtbaren Feind nicht besiegen. Welche Macht das Virus besitzt, musste in diesem Monat auch Patrick Vespaziani erfahren. Der Kaiserslauterer Kickboxhüne wollte kurz vor Jahresende noch zwei Kämpfe in Darmstadt bestreiten. Doch der Veranstalter machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Für ihn sei das natürlich ein enttäuschender Jahresausklang, sagt Vespaziani, den seine Fans „il Gladiatore“ nennen. Seinem Kampfnamen Ehre machen, das hatte sich