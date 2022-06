Ein zwölf Jahre alter Junge ist am Sonntag im Stadtteil Betzenberg von mehreren Jugendlichen überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Junge zwischen 17 und 18 Uhr an einer Bushaltestelle in der Hegelstraße auf, als fünf Jugendliche, aus der Leibnizstraße kommend, auf ihn zuliefen. Sie beleidigten den Zwölfjährigen, bedrohten und schlugen ihn, ehe sie ihm den Geldbeutel mit Bargeld und der Busfahrkarte abnahmen und dann flüchteten. Der Junge wurde leicht verletzt. Dem Polizeibericht zufolge wurde der Zwölfjährige zunächst von einer Vierergruppe bedrängt. Dabei soll es sich um vier junge Männer mit dunkler Hautfarbe handeln, die zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sind und sich in einer dem Zwölfjährigen fremden Sprache unterhielten. Der fünfte Verdächtige, ein Weißer, soll weiße Turnschuhe getragen haben. Hinweise auf die Verdächtigen nimmt die Polizei entgegen unter der Telefonnummer 0631/3690