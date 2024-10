Ein zwölfjähriges Mädchen wurde bei einer Auseinandersetzung auf der Kerwe am Sonntagabend verletzt. Wie die Polizei berichtet, geriet das Mädchen in einen Streit mit einer 14- und einer 15-Jährigen. Das Kind wurde geschubst, geschlagen und an den Haaren gezogen. Die Zwölfjährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Die beiden jugendlichen Mädchen waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort, konnten jedoch ermittelt werden. Sie müssen sich jetzt wegen des Vorwurfs der Körperverletzung rechtfertigen.