Auf einem Firmenparkplatz in der Mannheimer Straße sind am Wochenende mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Der Sachschaden liege im fünfstelligen Bereich, schildert die Polizei. Ein Tatverdacht richte sich gegen einen 25-jährigen Mann.

In der Nacht zu Sonntag waren die Beschädigungen an den abgestellten Firmenfahrzeugen aufgefallen. An zwölf Wagen waren die Scheiben eingeschlagen, an zweien die hinteren Kennzeichen gestohlen worden.

Mit Hilfe der Aufzeichnungen der Überwachungskameras ist es gelungen, einen Tatverdächtiger zu ermitteln, der bereits zwei Wochen zuvor in ähnlicher Weise aufgefallen war, wie die Polizei weiter berichtet. Die Polizeibeamten statteten dem 25-Jährigen einen Besuch ab. Mit den Vorwürfen konfrontiert, habe der Mann keine Angaben mehr machen wollen. Die weiteren Ermittlungen laufen.