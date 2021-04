Am vergangenen Montag herrschte im PCR-Testzentrum in der Unionskirche großer Andrang. Menschen, die wegen Corona-Symptomen, wegen Kontaktes zu einer infizierten Person oder vor dem geplanten Ende ihrer Quarantäne einen Test brauchten, mussten bis zu eineinhalb Stunden warten. Mit 343 PCR-Tests war der zweithöchste Wert seit Betriebsbeginn erreicht. Noch gibt es kein Termin-Buchungssystem, dies will die Stadt zusammen mit KL.digital in rund zwei Wochen einführen. Da die beiden Testzentren – jenes in der Unionskirche und jenes in Schwedelbach – abwechselnd geöffnet sind, werden Bürger aus dem Landkreis auch vom Gesundheitsamt ins Testzentrum in die Stadt geschickt und umgekehrt. In der Stadt ist montags, mittwochs und freitags von je 15 bis 18 Uhr geöffnet. Das PCR-Testzentrum in Schwedelbach hat bisher nur dienstags und donnerstags die Türen geöffnet. Wegen der steigenden Nachfrage wurden die Öffnungszeiten dort um den Montag erweitert, so dass ab Montag, 26. April, immer montags, dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr Abstriche genommen werden.