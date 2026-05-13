Die Skateanlage soll erhalten bleiben. Das beteuern seit Monaten OB, Jugenddezernentin und Co. Nur: Passiert ist bisher nichts. Das Gerangel um Zuständigkeiten muss aufhören.

Im November entschied der Jugendhilfeausschuss, die Verwaltung möge auf dem Parkplatz Ecke Benzinoring/Ludwigstraße dauerhaft einen Platz für Jugendliche schaffen – weil die im vergangenen Sommer aufgebaute Skateanlage nur als Provisorium gedacht war und nicht ewig der Witterung standhalten wird. Das finden eigentlich alle gut. Die Finanzierungsfrage war dabei neben der Gestaltung einer der offenen Punkte, mit deren Prüfung die Verwaltung beauftragt wurde. Passiert ist seitdem offenbar nichts – weil man sich in der Verwaltung nicht einig war, wer denn nun den Hut aufhat und den ersten Schritt macht. Aufgebaut wurde die aktuell nutzbare Skaterampe vom Citymanagement, für das Oberbürgermeisterin Beate Kimmel zuständig ist. Anja Pfeiffers Jugenddezernat war außerdem mit im Boot.

Jetzt kommt noch Baudezernent Manuel Steinbrenner mit dem Grünflächenreferat ins Spiel. Und der erklärt: So schnell geht das alles nicht, eine Planung noch vor den Haushaltsberatungen ist nicht drin. Die jungen Menschen wünschen sich seit Jahren einen Aufenthaltsort mit einem Freizeitangebot, das sie anspricht. Und die Forderung ist berechtigt. Dass ein solcher Ort angenommen wird, verschiedene Altersgruppen dort gut miteinander auskommen, zeigt die Skateanlage seit vergangenen Sommer. Dieser Kleinkrieg um Zuständigkeiten und das ewige Hickhack zwischen Dezernaten und Referaten tut der Sache nicht gut. Und es sendet ein fatales Signal. So verfestigt sich der Eindruck, dass es selbst bei Einigkeit in der Sache nicht voran geht.