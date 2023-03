Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat Weilerbach wollen ein insektenfreundliches Dorf. Diesem Ansinnen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend geschlossen zugestimmt. Die Grünen stellten den Antrag, Insekten- und Artenschutz in Weilerbach zu fördern. Studien zufolge sei die Insektenpopulation in Teilen Deutschlands um 75 Prozent zurückgegangen, in Wäldern und Wiesen habe sich die Artenvielfalt um 30 Prozent reduziert, begründeten die Grünen. Da Weilerbach in einer Landschaft mit Wald- und Wiesencharakter liege, sei es dringend notwendig, Maßnahmen für den Insekten- und Artenschutz zu ergreifen. Die Ortsgemeinde wird einen Zuschuss von 250 Euro pro Hektar an Landwirte zahlen, die auf ihren Äckern eine mehrjährige Blühmischung aussähen. Auf Antrag der FWG wurde weiter beschlossen, dass dabei die Aufbringung von chemischen Pflanzenmittel nach dem letzten Abernten verboten ist. Hierbei tauchte jedoch von einzelnen Ratsmitgliedern die Frage auf: „Wer kontrolliert dies?“ Eine Antwort konnte darauf nicht gegeben werden.