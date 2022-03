Für die Herren der TSG Kaiserslautern stehen in der Dritten Bundesliga Süd die beiden letzten Heimspiele der Saison an. Am Samstag (18 Uhr) trifft die Mannschaft auf die DJK SpVgg Effeltrich, ehe es am Sonntag (15 Uhr) zum Duell gegen den TTC Wohlbach kommt. „Wir möchten uns vor den letzten beiden Auswärtspartien noch mal ordentlich von unseren Fans verabschieden“, sagt Teambetreuer Bijan Kalhorifar, „idealerweise mit zwei Siegen“. Mit einer Bilanz von 19:13 Punkten belegen die Buchenlocher Rang fünf. Effeltrich (14:18) steht aktuell auf dem achten Tabellenplatz und leistete der TSG beim 6:4-Erfolg in der Hinrunde viel Widerstand. Der Betreuer kommentiert: „Sie waren damals schon stark und haben jetzt noch einen neuen japanischen Spieler mit einer trickreichen Spielweise im Team, von daher erwarte ich durchaus ein enges Match.“

In der zweiten Begegnung gegen den auf Rang neun stehenden Kontrahenten aus Wohlbach (11:23) sieht Kalhorifar seine Farben in der Favoritenrolle. Dennoch möchte er „keine böse Überraschung“ erleben. Nach seiner Einschätzung sei der TTC eigentlich ein Kandidat für das Tabellenmittelfeld. „Aufgrund einiger Probleme durch die Pandemie sind sie nach hinten gerutscht, aber wir dürfen sie deshalb auf keinen Fall unterschätzen“, meint der Verantwortliche. Für beide Spiele sind jeweils 100 Zuschauer unter Einhaltung der 3G-Regel zugelassen.