Projektförderung: Mit finanzieller Unterstützung des Landes hat Kaiserslautern Verfügungsfonds eingerichtet. Wer von dem Geld profitieren kann.

Mit den Verfügungsfonds für die Städtebaufördergebiete Kaiserslautern-Ost (Siedlung Grübentälchen) und Kaiserslautern-Nordwest (Fischerrück) sollen kleinere Projekte und Aktionen angestoßen und umgesetzt werden – beispielsweise Mal- und Pflanzaktionen. Die Zielgruppe sind Menschen, die aus dem Fördergebiet kommen oder dort ihren Lebensmittelpunkt haben. Nachdem 2024 im Grübentälchen bereits die Aufwertung des mobilen Brotbackofens sowie die Einrichtung eines Waschsalons und in KL-Nordwest die Anschaffung von Leihgegenständen sowie eine Nikolaus-Aktion realisiert werden konnten, stehen nun neue Zuschüsse bereit. Die Verfügungsfonds-Gremien, bestehend aus Akteuren und Bürgern aus dem jeweiligen Gebiet, rufen dazu auf, Ideen einzureichen.

In Stadtteilbüros wird nach Bedarf beraten

Jährlich ist der Fonds mit 5000 Euro gefüllt. Eine Förderung kann anteilig oder auch zu 100 Prozent erfolgen. Private Akteure, Vereine und Institutionen können Projektanträge einreichen. Da vorab die Förderfähigkeit der Vorhaben geprüft werden muss, wird um die Abgabe der Projektanträge bis zum 30. April (Grübentälchen) beziehungsweise bis zum 1. Juli (KL-Nordwest) gebeten. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.kaiserslautern.de im Bereich „Leben-Wohnen-Umwelt“.