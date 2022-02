Leicht verletzt wurde ein 29-jährige Frau am späten Montagabend bei einem Unfall in der Hauptstraße in Otterberg. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 54-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in eine Seitenstraße die entgegenkommende Fahrzeugführerin. Die Wagen stießen zusammen. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autos wurden abgeschleppt. Da der 54-Jährige nach Alkohol roch und ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,3 Promille ergab, musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu. Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle von der Feuerwehr Otterberg abgesichert.