Beim Versuch, einen Traktor zu überholen, ist es Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren um 13.30 Uhr auf der L382 von Mehlingen-Baalborn kommend in Richtung Otterberg ein Traktor und die zwei späteren Unfallwagen unterwegs. Eine 35-Jährige fuhr mit ihrem Mazda hinter dem Schlepper und setzte zum Überholen an. Dabei übersah sie den Opel eines 86-jährigen Mannes, der ebenfalls überholen wollte und sich bereits auf der linken Fahrbahnseite neben ihrem Wagen befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand an den beiden Autos Sachschaden von etwa 3500 Euro. Der Fahrer des Traktors hat den Unfall möglicherweise nicht bemerkt. Er setzte seine Fahrt fort.