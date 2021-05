Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es am Donnerstagnachmittag auf der A6 am Autobahnkreuz Landstuhl gekommen. Wie die Polizei berichtet, touchierte ein 41-jähriger Fahrer eines Fords beim Fahrstreifenwechsel das Heck eines Subarus und geriet dadurch in den Grünstreifen. Er kam erst nach etwa 100 Metern in der Kurve zurück auf die Fahrbahn und prallte schließlich frontal gegen die Schutzplanke. Beide Fahrzeuge kamen im Kurvenbereich der Abfahrt zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.