Am Samstagabend bestreitet Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern das erste Spiel nach der Winterpause bei Hannover 96. Eine Woche später, am Samstag, 4. Februar, erwarten die Roten Teufel im Fritz-Walter-Stadion Holstein Kiel, Anpfiff ist um 13 Uhr. Zu dieser Partie werden zusätzliche Züge eingesetzt. Wie der Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mitteilt, wird mit einem zusätzlichen Zugpaar zwischen Ludwigshafen Hauptbahnhof und Kaiserslautern das halbstündige Zugangebot auf dieser Bahnstrecke ergänzt.

Die Hinfahrt beginnt um 10:45 Uhr in Ludwigshafen Hauptbahnhof, die Abfahrt dieses Zusatzzuges in Neustadt ist für 11.18 Uhr vorgesehen, die Ankunft in Kaiserslautern für 11.44 Uhr. Dieser Zug verkehrt als Entlastungszug vor der planmäßigen S-Bahn um 11.31 Uhr ab Ludwigshafen, fährt ohne weiteren Zwischenhalt bis Neustadt und bedient von Neustadt alle Halte bis Kaiserslautern. Die Rückfahrt ist um 16.11 Uhr in Kaiserslautern. Der Zug bedient alle Unterwegshalte bis zur Endstation Ludwigshafen, Ankunft um 17.19 Uhr.

Außerdem verlässt um 9.20 Uhr eine zusätzliche Regionalbahn den Kuseler Hauptbahnhof in Richtung Landstuhl (Ankunft um 10.05 Uhr). Von dort geht es ohne Zwischenstopp weiter nach Kaiserslautern zum Hauptbahnhof (Ankunft 10.18 Uhr). Nach der Partie können Betze-Besucher aus dem Kreis Kusel mit einem Sonderzug um 16.42 Uhr die Heimreise antreten. Nach einem Zwischenstopp in Landstuhl (16.52 Uhr) geht es weiter nach Kusel, wo der Zug um 17.36 Uhr in den Bahnhof einfährt.

Der Zweckverband weist darauf hin, dass Eintrittskarten für die Heimspiele des 1. FCK im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) zugleich als Fahrkarten für die Hin- und Rückfahrt genutzt werden können.