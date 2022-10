Viel Glück hatte am Montag ein 85-Jähriger aus Saarbrücken, lässt die Polizei in einer Mitteilung wissen. Beamte haben ihn vorm Verlust von Geld und Schmuck bewahrt.

Aufmerksam wurde die Streife am Montagabend auf den Mann, weil sie in der Ludwigstraße einen Wagen mit eingeschalteten Blinkern sahen. Als die Beamten den Fahrer kontrollierten, zeigte er sich erfreut über die Anwesenheit der Polizei. Er streckte den Beamten sein Handy entgegen und erklärte ihnen, dass er den Oberstaatsanwalt in der Leitung habe. Sein Sohn hätte einen Verkehrsunfall und er solle nun eine Kaution für ihn bezahlen.

Die Einsatzkräfte erkannten direkt, dass es sich dabei um einen Betrug handelte. Die Täter verlangten eine „Kaution“ in Höhe von 20.000 Euro. Der 85-Jährige hatte bereits seine Ersparnisse und Schmuck zur Übergabe in seinem Auto. Doch durch die Ordnungshüter konnte der Betrug verhindert werden. Ein Anruf beim Sohn bestätigte den Betrugsversuch noch mal. Er war nämlich wohlauf. Weitere Ermittlungen erfolgen.