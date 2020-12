Norman Heinrich vom Vorstand des JSV Kaiserslautern vermisst etwas, das es sonst immer gab: „Die Gürtelprüfungen hätten vor Weihnachten stattgefunden, so etwas fehlt natürlich“, sagt Heinrich. Darauf müsse man diesmal verzichten, genauso wie auf das Training. „Wir hatten gerade erst wieder angefangen. Da wollten wir noch mal richtig durchstarten. Jetzt haben wir wenige Wochen trainiert und einen Riesenaufwand betrieben“, erklärt der 41-Jährige und verweist auf den Hygieneaufwand. Deshalb sei es sein Anliegen, dass die Judokämpfer im nächsten Jahr möglichst bald wieder in die Halle zurückkehren können.

„Wir machen zurzeit Training über Youtube, da stellen wir Videos ein. Das sind dann Videos für unsere Kinder und Erwachsenen im Verein“, berichtet der Informatiker, das sein Verein Präsenz zeigen will, der sich für die wöchentlichen Workouts verantwortlich zeigt.

Ein Wunsch ist beim JSV aber bereits in Erfüllung gegangen. „Wir hatten kaum Austritte zu verzeichnen“, sagt Heinrich, der jedoch auch hofft, dass nicht noch weitere, insbesondere Jugendliche, dem Klub den Rücken kehren.

Die Serie

In der Rubrik „Mein Wunschzettel“ schildern Sportler aus allen möglichen Bereichen jeden Tag in der Adventszeit, was sie sich gerade jetzt wünschen.