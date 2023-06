Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Personalpolitik an der städtischen Emmerich-Smola-Musikschule steht in der Diskussion. Gleich fünf Familienmitglieder waren oder sind dort beschäftigt. Und das auch noch teilweise in Leitungsfunktionen. Eine zumindest unglückliche Besetzungsstrategie.

Schon die Diskussion, die sich nicht selten hinter vorgehaltener Hand mit einem vielsagenden Augenaufschlag abspielt, zeigt, dass die Personalpolitik an der Musikschule nicht gerade geschickt ist.