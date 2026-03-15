Das Video „We are the World“ hat zuletzt für Furore gesorgt, ging im Netz viral. Jetzt wird den Teilnehmern und allen, die Lust dazu haben, eine ganz große Bühne geboten.

Es hat zu Tränen gerührt, war für viele der emotionale Einstieg ins Kaiserslauterer Jubiläumsjahr: Das von dem Duo IC Strings – Caroline Busser-Knezevic und Ivan Knezevic – und Michael Krauss von den Freunden des Pfalztheaters initiierte Video, in dem Kaiserslauterer Kinder und Jugendliche gemeinsam „We are the World“ („Wir sind die Welt“) singen. 1000 junge Menschen haben mitgemacht, ein ganz großer Erfolg für die Ideengeber, die viel Zeit und Arbeit investiert haben. Sowohl bei der Gala der Freunde des Pfalztheaters als auch beim städtischen Neujahrsempfang ließ das Video niemanden kalt.

1000 Kinder und Jugendliche eingeladen

Die Aktion soll nun eine Fortsetzung erfahren, die zugleich eine Würdigung, ein Dankeschön der Stadt und ein Erinnerungsstück werden soll. Im Rahmen von „Lautern blüht auf“ wird es am Samstag, 21. März, um 15 Uhr auf dem Stiftsplatz eine monumentale Open-Air-Fotoaktion geben. Dazu wird auf den großen Platz die Zahl 750 – so alt wird die Stadt – aufgemalt. Und dann sollen Kinder und Jugendliche zu den Klängen von „We are the World“ gemeinsam diese Zahl 750 bilden. Die 1000 Kinder und Jugendlichen, die an dem Video beteiligt waren, sind ebenso eingeladen wie alle anderen Kaiserslauterer, die Lust haben, dabei zu sein. „Es wäre toll, wenn ganz viele kommen, auch Passanten, Eltern, Lehrer“, sagt Krauss. Das Ganze werde dann mit einer Drohne aufgenommen. „Kinder sind unsere Zukunft, wir hoffen deshalb, dass ganz viele kommen, die uns unterstützen.“ Krauss will in den nächsten Tagen bei Schulen und Kitas auch noch mal für eine Teilnahme werben. Die Kinder erhalten Luftballons und Fähnchen im Jubiläumsdesign. Vor Ort sein werden Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, der Vorstand der Freunde des Pfalztheaters sowie der Leiter des Citymanagements und Jubiläumschef, Alexander Heß.

Das Foto wird dann in Form einer Erinnerungskarte gestaltet und später kostenlos in der Tourist Information erhältlich sein, verbunden mit einem QR-Code, der auf das überarbeitete Video verweist. Digital wird es auch auf der Jubiläumsseite www.750kl.de zur Verfügung gestellt. Wer will, kann sich am Samstag auch auf dem Stiftsplatz vor dem Jubiläumsbus der SWK fotografieren lassen.