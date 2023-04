Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Auftakt der Tennisrunde sind die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus zwar immer noch ein großes Thema. Doch auf den Sandplätzen hat sich eine Menge getan. So starten die Damen und Herren des TC Weilerbach mit Kantersiegen in die Medenrunde. Ein glänzender Einstieg gelingt dabei einer Niederländerin in ihrem ersten Spiel für Weilerbach.

Angeführt von ihrem niederländischen Neuzugang Isabelle Popma gelang den Damen des 1. TC Weilerbach gleich zum Saisonauftakt ein Kantersieg in der Pfalzliga. „Es war schon