Junges Leben im Wildpark Kaiserslautern: Kleine wilde Wutzen flitzen, Muffellämmer blöken zart. Kommt wohl noch mehr Nachwuchs

Viele Wege führen in den Wildpark Kaiserslautern. Egal von welcher Seite man kommt – ist der Spaziergänger erst mal auf der Anhöhe angekommen, herrscht ruhig. Der Straßenlärm hat Sendepause.

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Ruhig, ja fast schon gespenstig ruhig geht es in den Gehegen der Luchse zu. Wo stecken die beiden denn? Keine Chance. Fritz, der Kuder im hinteren Gehege, lässt sich nicht blicken. Ob sein Nachbar Jeronimo sich wohl zeigt? Das tut er. Wie ein Model, zugegeben wie ein Model mit Übergröße, kommt er wie aus dem Nichts herbei und marschiert am Zaun entlang. Er bleibt stehen, dreht fast genüsslich den Kopf in Richtung der Besucher, hält kurz Blickkontakt, tapst dann wieder zurück. Von Fritz ist noch immer nichts zu sehen. Vielleicht schmollt er ja – schließlich wird ihm seit Monaten eine Luchsdame versprochen.

„Es ist nicht so leicht, einen Luchs zu bekommen“, schildert Jens Heinz, der für den Wildpark zuständige Förster beim Grünflächenamt, warum Fritz noch immer auf eine Partnerin warten muss. Jeronimo kam schon als Kastrat in den Wildpark. Er hat somit ohnehin keine Chance auf Fortpflanzung.

Die beeindruckend großen Wisente stehen hier ganz nah hinterm Zaun. Foto: Doris Theato

Nachwuchs gab es im Herbst bei den Wisenten. Ein Kalb wurde nach neunmonatiger Tragezeit geboren. Ob es in diesem Jahr wieder Nachwuchs in der kleinen Herde dieser beeindruckend großen Tiere gibt? Heinz hält sich mit einer Vorhersage zurück: „Das ist schwer zu sagen. Den Kühen sieht man es nicht wirklich an, erst gegen Ende der Tragezeit und da ist das Kalb dann meist auf einmal da.“

Sicherer ist sich der Förster bei Dam-, Reh- und Rotwild: Da werde sich in den Monaten Mai und Juni die Kinderstube im Wildpark weiter füllen.

Beim Anblick des ruhenden Damwildes fährt der Puls des Wildpark-Besuchers runter. Foto: Doris Theato

Das Damwild genießt die Märzensonne. Die Herde liegt fast komplett im Heu rund um die Futterraufe. Die meisten der Tiere sind beim Wiederkauen. Entspannung stellt sich beim Wildpark-Besucher beim Anblick dieser Idylle ein. Der Puls macht mal halblang, die nimmermüden Gedanken ob all der Schieflage und Schwere auf der Welt sind wie ausgeblendet. Gerade zählt nur noch der tiefe Blick in diese wundervollen dunklen Augen der Tiere. Noch einmal durchatmen. Weiter geht es.

Die Auerochsen laufen der Sonne hinterher

Die Auerochsen im Gehege gegenüber durchstreifen ihr Gelände. Es sieht ein bisschen so aus, als liefen sie in aller Ruhe den Sonnenstrahlen nach, die sich immer wieder durch die Wolken schieben.

Die Auerochsen im Wildpark müssen ebenso wie Rinder in der Landwirtschaft regelmäßigen Gesundheitskontrollen unterzogen werden. „Der Behandlungsstand auf dem Schotter erleichtert uns das Arbeiten“, erläutert Förster Heinz, warum es diesen extra angelegten Platz im Gehege gibt. Außerdem müssen die Tiere Ohrmarken tragen.

Er ist zuversichtlich, dass bald ein neuer Bulle einziehen kann. Es gebe zwei Auerochsenherden gar nicht allzu weit entfernt, die einen Bullen und damit eine neue Blutlinie hätten.

Muttersau und Frischlinge suchen die Abgeschiedenheit

Weiter geht es zu den Wildschweinen. Es ist gerade keine Fütterungszeit. Es gibt somit für die Wutzen keinen Grund, am Eingang zu warten. Sie tummeln sich ganz am oberen Gehegerand. Zwei liegen eng beieinander in einer Kuhle, andere ziehen umher – immer dem Rüssel nach. Ohne ersichtlichen Grund gibt es Streit. Kurzes, Rempeln, Rennen und Schieben, schrilles Schweinequieken, dann ist die Sache erledigt. Es geht wieder dem Rüssel nach.

Wo aber sind die Frischlinge? Die ersten waren doch dieser Tage schon zu sehen.

Auf der anderen Gehegeseite lässt sich die Muttersau mit ihrer kleinen gestreiften Rasselbande entdecken. Noch scheint sie die Abgeschiedenheit mit ihren Frischlingen zu suchen, die aussehen wie perfekte knuddelige Steiff-Tierchen.

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Reichlich Platz teilen sich Rotwild und Mufflons. Der Mufflonmann, der Widder, hat den Überblick und besten Zugang zum Futter. Kurzerhand ist er mitten auf den Heuberg in der Raufe gesprungen. Dort oben steht er und frisst das Heu unter sich.

Am Boden bleiben die kleinen blökenden Lämmer. Ihre Mütter behalten sie gut im Blick.

Zweiter Futterautomat soll kommen

Zum Thema Futter ist von Jens Heinz noch zu erfahren, dass sich der im Wildpark aufgehängte Futterautomat so gut bewährt hat, dass wohl demnächst noch ein zweiter dazu kommt. Es ist nicht das einzige Vorhaben, das ansteht. „Die Zäune sind in die Jahre gekommen“, sagt der Förster. Viel Arbeit müsse erledigt werden. Seit geraumer Zeit machen die Zaunrollen und auch die neuen Pfosten, die in der Nähe der Futterkammer liegen, auf sich aufmerksam.

Dort lassen sich auch ein paar Hühner und ein Hahn entdecken. Noch sind es quasi „Mitläufer“, wie sie Jens Heinz bezeichnet. Doch gebe es durchaus Überlegungen, ein Hühnerhaus mit alten Hühnerrassen zu etablieren. Wenn, ja wenn der alte Anbau am Futterhaus abgerissen und durch einen neuen ersetzt wird. Fix ist da aber noch gar nichts.

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Das Wildkatzengehege direkt vor der Futterkammer, das ist dagegen schon Realität und wird von Kater und Katze bewohnt. Ob die beiden sich mögen, vielleicht sogar Frühlingsgefühle bekommen und für Wildkatzennachwuchs sorgen? Das entscheiden die Tiere dann doch ganz für sich alleine.

So ein Besuch im Wildpark bringt immer wieder neue Eindrücke: Da sind die beiden betagten Tarpane. Karnickel flitzen umher. Womöglich lässt sich ein Luchs sehen. Vor allem aber zeigen sich die Tiere immer kostenlos. Der Besuch im Wildpark ist frei, selbst Hunde dürfen mit, sollen aber unbedingt an der Leine bleiben.

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