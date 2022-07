TRIPPSTADT. An diesem Wochenende wird in Trippstadt Kerwe gefeiert. Der Auftakt ist am Samstag, 9. Juli, um 18 Uhr mit dem Fassbieranstich. Anschließend unterhalten die „XXL-Steirer“. Weiter geht es am Sonntag um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Kerwezelt. Anschließend beginnt der Frühschoppen und am 14 Uhr unterhält die Musikkapelle Trippstadt. In einer der Pausen erfolgt die Preisverleihung zum Weihnachtsleuchten-Wettbewerb. Der Frühschoppen am Montag beginnt um 11 Uhr und das traditionelle Schubkarrenrennen an der Karlstalhalle um 17 Uhr.