Mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen, das hat sich der TuS Hohenecken für das Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Hassia Bingen vorgenommen. Im Hinspiel setzte sich ein Hohenecker Spieler besonders in Szene.

Sergen Tok war es damals, der seinem Team einen gelungenen Saisonauftakt bescherte. Der schnelle und dribbelstarke Stürmer schoss beide Tore beim 2:1-Sieg des TuS. Natürlich hoffen die Hohenecker, dass ihr mit elf Treffern bester Torschütze auch im Rückspiel zur Sache kommt.

Für den Trainer des TuS, Benny Hassenfratz, spielt dieses erste Kräftemessen mit den Rheinhessen im Hinblick auf das Spiel am Sonntag keine große Rolle mehr. „Das ist schon ewig her“, sagt er und macht damit klar, dass er sein Team aufgrund dieses Sieges nicht automatisch im zweiten Duell mit Bingen in der Favoritenrolle sieht. Zumal er der Hassia einiges zutraut. „Sie hat das Zeug, in der Liga eine gute Rolle zu spielen.“ Das tat sie bisher aber noch nicht. Mit 21 Punkten steht sie auf dem 13. Tabellenplatz und damit in der Gefahrenzone.

Das Ende der Durststrecke

Besser sieht es da bei den Hoheneckern aus, die als Achte auf einem Mittelfeldplatz angesiedelt sind und fünf Zähler mehr auf dem Konto haben als Bingen.

Zuletzt punktete der TuS zweimal voll, und zwar auswärts gegen Steinbach und Fußgönheim. Zwei wichtige Siege, mit denen er eine Durststrecke beendete, war er doch zuvor fünfmal in Folge sieglos geblieben. Diese erfolgreichen Auftritte seines Teams versetzten den Hohenecker Coach allerdings nicht in Hochstimmung. „Das waren Pflichtsiege“, stellt er nüchtern fest und zeigt sich leicht verärgert über die beiden Gegentreffer, die sich die Seinen beim 4:2 gegen Steinbach einfingen. Mit einem Sieg über die Hassia könne es nur klappen, „wenn wir uns steigern, besser als gegen Steinbach spielen“.

In der Offensive kann Benny Hassenfratz wieder auf Sven Vogelgesang zählen, der nach seinem Kreuzbandriss wieder im Kader ist und gegen Steinbach ein Tor erzielte.