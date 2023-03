Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den deutschen Meisterschaften der Senioren O35-O75 in Solingen war der 1. BCW Hütschenhausen mit neun Spielern und Spielerinnen vertreten. Mit von der Partie auch Pascal Histel, dem im Mixed-Wettbewerb mit seiner Partnerin eine Überraschung gelang.

Pascal Histel (O40) ging mit großen Hoffnungen in die Einzel- und Herrendoppeldisziplin. Er scheiterte aber an seinen ersten Gegnern jeweils knapp in drei Sätzen. Dann aber folgte die Kehrtwende