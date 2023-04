Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Tag der Arbeit ist für die Gewerkschaften der wichtigste Tag des Jahres. Publikumswirksam Erfolge herausstellen und Ziele formulieren und Gleichgesinnte treffen. Seit Jahrzehnten ein Ritual für Funktionäre und Mitglieder. Nicht so 2020: Statt am Rednerpult der zentralen Kundgebung wird DGB-Chef Marcel Divivier-Schulz am Freitag um 11 Uhr daheim auf der Couch sitzen. Dabei gäbe es gerade viel zu besprechen ...

„Es wird mir schon fehlen“, sagt Marcel Divivier-Schulz, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) – Region Westpfalz, „allerdings nicht so sehr