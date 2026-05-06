Das 750. Jubiläum Kaiserslauterns wird mit groß gefeiert. Die Festbühne wird am Freitag, 8. Mai, eröffnet. Es wird ein buntes Programm geboten.

Vereine und Institutionen können sich auf der großen Jubiläumsbühne im Herzen von Kaiserslautern präsentieren und das vielfältige Programm mitgestalten. Die Bühne wird vom 8. bis zum 21. Mai und vom 14. August bis zum 2. September vor der Stiftskirche sowie vom 7. bis zum 10. September auf dem Schillerplatz aufgebaut sein. Alle Angebote sind kostenlos.

Ob Schulen, Musikvereine, Radiosender, regionale Künstler, Chöre, gemeinnützige Organisationen oder Unternehmen – alle waren aufgerufen, sich beim Citymanagement zu melden, um die Bühne für vielfältige Zwecke zu nutzen, ganz egal ob für eine musikalische Darbietung, eine Bühnenshow oder einen Vortrag. Es geht darum, das Publikum die Leidenschaft, die Kreativität und den Facettenreichtum Kaiserslauterns erleben zu lassen und zu zeigen, wofür die Stadtgemeinschaft steht.

Ganz unterschiedliche Akteure

Das täglich wechselnde Programm spiegelt das wider: Die Bühne wird von verschiedenen Musik-Acts und Radiosendern ( SWR, Antenne und RPR1.) ebenso bespielt wie etwa von der Bau AG, der WVE, vom Jugendparlament oder von den Ingenieurwissenschaften der RPTU. Auch in der Seniorenwoche Mitte Mai spielt die Bühne eine zentrale Rolle.

Eröffnet wird am zweiten Maiwochenende direkt mit einem doppelten Paukenschlag: Das Eröffnungskonzert am Freitag, 8. Mai, um 15 Uhr geben die Rhine River Ramblers. Die New Orleans Brass Band gehört zur United States Army Europe and Africa Band and Chorus und ist eine neunköpfige Formation, die mitreißend und dynamisch Pop sowie traditionellen New-Orleans-Dixie-Jazz präsentiert.

Am Samstag, 9. Mai, finden ab 13 Uhr auf der Bühne zwei musikalische Welten zu einem gemeinsamen Groove zusammen: Die Rockband Touch’n Go der United States Air Forces in Europe – Air Forces Africa Band und die Big Band der Emmerich-Smola-Musikschule. Zwischen Rock, Pop, Jazz, Swing und kraftvollen Bläsersätzen soll die deutsch-amerikanische Verbundenheit hörbar gemacht werden.

Ein ganztägiges Kinderfest

Nach einer kleinen Pause am Sonntag geht es am Montag, 11. Mai, mit dem Programm weiter: Von 18 bis 21 Uhr wird Stephan Flesch die Bühne beherrschen. Dienstag, 12. Mai, ist zwischen 10 und 16 Uhr der Tag der Bau AG. Ab 18 Uhr ist ein Konzert der Kurpfalz Brass aus der Kurpfalz-Realschule plus zu erleben. Die Rittersberg Big Band vom Gymnasium am Rittersberg wird am Mittwoch, 13. Mai, ab 18 Uhr gemeinsam mit Ensembles aus der Emmerich-Smola-Musikschule zur „Bandnight together“ aufspielen.

Donnerstag ist Ruhetag. Am Freitag, 15. Mai, wird wieder voll durchgestartet: Von 9 bis 17.30 Uhr ist SWR-Tag. Nach einer kurzen Pause ist abends die Skyline Bigband (18 bis 20 Uhr) zu hören. Anschließend steigt bis 23 Uhr die SWR-Party. Für Samstag, 16. Mai, ist ein ganztägiges Kinderfest mit dem Titel „Fun & Action“ in der City angekündigt. Alle Infos zur Jubiläumsbühne gibt es im Internet auf unter www.750kl.de.