Schmalfilmkamera und Steckdosen-Beleuchtung, einfache Technik und selbst gebastelte Modelle in Hinterhofschuppen und Garagen: So fängt die Erfolgsgeschichte vieler Filmtrick-Experten an – und so begann auch der Lauterer Filmemacher Karl-Heinz Christmann. Am Sonntag ist der Tricktechniker, den das „Lexikon der Special Effects“ als „führenden deutschen Spezialisten“ würdigt, 60 Jahre alt geworden.

Das Nachschlagewerk rühmt Christmanns virtuosen Einsatz der „Motion Control“-Technik, bei der die Bewegungen von Realaufnahmen und Modellen (etwa von Raumschiffen oder Fabelwesen) so exakt aufeinander abgestimmt werden, dass sie „wie echt“ wirken. Vor allem in Science-Fiction- und Fantasy-Filmen kommt diese „Aufnahmetechnik mit Bewegungssteuerung“ zum Einsatz. Christmann hat sie perfektioniert, indem er eine spezielle Computer-Software für digital gesteuerte Kamerafahrten entwickelte.

Seine sagenhaften Märchenwelten erschafft Karl-Heinz Christmann am Rechner und am Schneidetisch. Begonnen hat freilich alles mit Zelluloid und handbetriebenem Schmalfilmprojektor. Für seine Spielkameraden führte er Zeichentrickfilme vor, im Gloria-Kino sah er Märchen in der sonntäglichen Nachmittagsvorstellung. Schließlich machte er mit einer Super-8-Kamera erste eigene Aufnahmen – und stellte die damals aktuellen Kinohits nach.

Die Hollywood-Spezialeffekte aufmerksam studiert

Für seine Version des „Flammenden Infernos“ baute er ein 2,20 Meter großes Hochhausmodell, eilte mit der Kamera zu jedem Einsatz der Lauterer Feuerwehr, filmte im Lager eines Gerüstbauers das Abseilen und kippte einen Kübel voller Staub ins Treppenhaus, um den Einsturz zu simulieren. Nach sechs Wochen Drehzeit war seine 23 Minuten lange Feuersbrunst fertig.

Die Aufnahmen fürs hausgemachte „Erdbeben“ entstanden, indem er Abrissarbeiten in der Lauterer Altstadt aufzeichnete. Während eines Italien-Ausflugs der katholischen Jugendgruppe ließ er einen eigens angemieteten Fischkutter vom selbst entworfenen „Weißen Hai“ attackieren. Stets studierte er aufmerksam, gelehrig und einfallsreich die Spezialeffekte à la Hollywood.

Kaiserslautern statt Babelsberg-Studios in Potsdam

Über 40 Jahre später unterhält Karl-Heinz Christmann längst eigene Verbindungen nach Hollywood. Nach einer unfreiwilligen Lehre als technischer Zeichner machte er 1984 das Hobby zum Beruf – und wurde berühmt. Er hat mit Roland Emmerich und dem Walt-Disney-Studio zusammengearbeitet, lieferte die Trickaufnahmen für Kino („High Crusade“, 1994) und Fernsehen („Küss niemals einen Flaschengeist“, 2003), steuerte für Serien wie „Jungle Fever“ und „Lexx. The Dark Zone“ die optischen Effekte bei. Das Angebot, sich in den Studios in Babelsberg bei Potsdam einzurichten, schlug er aus.

Seine Firma KC Filmeffects hat nach wie vor ihren Sitz in Kaiserslautern. Hier hat er Filme übers Waschmühl-Schwimmbad, die Firma Pfaff und 2020 übers Bildhauer-Symposium im Schweinstal gedreht. Für die Kabarett-„Untiere“ setzte er eine zwar fiktive, aber sehr denkwürdige Begegnung des Oberbürgermeisters mit der – per Hubschrauber auf dem Stiftsplatz niedergehenden – Bundeskanzlerin ins Bild.

Das nächste Projekt wird schon ausgeheckt

Kein anderer als er wäre prädestinierter gewesen, zur Fußball-WM 2006 den Werbefilm für Kaiserslautern zu produzieren. Und seit dem „Kleinen Laden voller Schrecken“ ruft das Pfalztheater immer wieder nach ihm, wenn es um die schauprächtige Aufwertung der bildwirksamen Musical-Großproduktionen von Andy Kuntz geht.

Nicht einmal die erzwungene Coronapause bringt die kreative Umtriebigkeit des Filmemachers zum Erliegen. Natürlich war er bei der „Kunst bleibt“-Aktion von Thomas Brenner vertreten. Zurzeit heckt er ein gemeinsames Projekt mit dem Pirmasenser Fotografen Harald Kröher aus.