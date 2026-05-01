In der bewegten Biografie von Philipp Mees spiegelt sich die wechselvolle Geschichte der Lauterer Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung wider.

Als Sohn eines königlichen Lokomotivheizers in Kaiserslautern geboren, besuchte Philipp Mees von 1907 bis 1915 die Volkshauptschule, danach bis 1918 die Kaiserslauterer Fachschule für Maschinenbau und Elektrotechnik. Gleichzeitig absolvierte er eine Ausbildung zum Schlosser und Mechaniker. Beschäftigung fand er bis November 1918 im Guss- und Armaturenwerk Kaiserslautern, danach bis 1932 bei der Reichsbahnausbesserungswerkstatt.

1938 wird Mees festgenommen

1919 trat Mees der Gewerkschaft „Freier Eisenbahnerverband“ bei, 1921 der SPD. Bald schon machte er sich als Referent und Versammlungsredner einen Namen und qualifizierte sich mit gewerkschaftlichen Bildungskursen weiter. Anfang der 1930er-Jahre stieg er zum stellvertretenden Betriebsrat und Obmann der Vertrauensleute im Reichsbahnausbesserungswerk auf. Auf Initiative des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) studierte er von Oktober 1932 bis 1. April 1933 an der „Akademie der Arbeit“ der Frankfurter Universität. Die Schließung dieser Bildungsstätte durch die Nationalsozialisten zwang ihn zum Studienabbruch. Aufgrund seiner politischen Haltung blieb er bis Ende 1937 arbeitslos. Dann konnte er wieder als Schlosser bei der Firma Pfaff tätig werden.

Philipp Mees Foto: Stadtarchiv/oho

Am 28. Oktober 1938 wurde Mees festgenommen. Am 8. November erließ das Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl mit der Begründung „Vorbereitung zum Hochverrat“. In den Augen der Nationalsozialisten galt er als einer der Hauptakteure der subversiven Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands ( SAP) in Kaiserslautern, einer linken Splittergruppe oppositioneller junger Sozialdemokraten, die gegen die passive Haltung der SPD gegenüber der Regierung Brüning opponierte. Ob Mees sich weiterhin als Sozialdemokrat oder doch mehr als SAP-Mann betrachtete, blieb unklar. Er habe, so lautete die Anklage, intensive Kontakte mit der SAP-Zentralleitung in Mannheim gepflegt, an illegalen Zusammenkünften 1935 in Basel teilgenommen und bis 1937 verlorene Zeit- und Druckschriften unter Gesinnungsgenossen verbreitet.

„Schutzhaft“ im Konzentrationslager Dachau

In Gefahr gerieten nun auch die Kaiserslauterer Spender und politisch Gleichgesinnten, die Mees überhaupt erst die Fahrt nach Basel mit ihren Geldbeiträgen finanziert hatten. In seinen Erinnerungen „Ein Leben für Demokratie und Sozialismus“ hebt Eugen Hertel die Integrität und den Mut von Philipp Mees hervor. Bewundernswert sei ein „bleibendes ehrendes Merkmal seiner Persönlichkeit, dass er vor dem in Mannheim tagenden Volksgerichtshof die ganze Schuld auf sich nahm und damit den Freispruch aller Mitangeklagten herbeiführte“. Nicht aller Mitangeklagten, denn für den Leiter der Kaiserslauterer Ortsgruppe der SAJ, Jonathan Volk, mit dem Mees kooperiert hatte, galt das beispielsweise nicht. Er wurde zu einer Zuchthausstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Mees erhielt mit drei Jahren und vier Monaten eine noch drastischere Gefängnisstrafe, die er im Zuchthaus Ludwigsburg absitzen musste. Daran schlossen sich anderthalb Jahre „Schutzhaft“ im Konzentrationslager Dachau und der gewaltsame Einzug in die SS-Sturmbrigade Dirlewanger an. Nach blutigen Kampfeinsätzen in Ungarn nutzte er am 1. Mai 1945 die Gelegenheit, um an der Front überzulaufen, wobei er in russische Gefangenschaft geriet, die er in Frankfurt/Oder verbringen musste.

Im Spätsommer 1945 kehrte er nach Kaiserslautern zurück und übernahm sofort wieder politische Verantwortung. Gemeinsam mit Eugen Hertel hatte er wesentlichen Anteil am Wiederaufbau der SPD und der Gewerkschaften.

„Opferreicher Leidensweg“ der Gewerkschaften

So trat er in das von der Besatzungsmacht eingeführte „Gemeinderat-Komitee“ ein und gehörte auch dem Vorstand des sozialdemokratischen Ortsvereins an. In der Gründungsversammlung des kommunistischen Ortsvereins Kaiserslautern übernahm Mees den Part des Gastredners und warb in dieser kurzen Phase politischer Aufbruchstimmung für die Einheit der Arbeiterklasse. Im Mai 1946 nahm er als Delegierter der pfälzischen SPD zusammen mit dem pfälzischen Bezirksvorsitzenden Franz Bögler am Westzonen-Parteitag der Sozialdemokratie in Hannover teil. Nach seiner Wahl in den Kaiserslauterer Stadtrat am 15. September 1946 wirkte er mehr als 20 Jahre lang als hochangesehener Politiker in der sozialdemokratischen Ratsfraktion mit.

Bei der Maikundgebung 1946, die im gezeichneten und zerstörten Kaiserslautern nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals stattfand, sprach Philipp Mees von einem „opferreichen Leidensweg“ der Gewerkschaften im Rückblick auf die dunkle Vergangenheit. Laut Festredner Fritz Baumgärtner sollte der 1. Mai wieder zum „Kampftag gegen politische und soziale Reaktion“ werden.

Leben in den Dienst der arbeitenden Menschen gestellt

Von 1946 bis 1966 amtierte Philipp Mees als hauptamtlicher Kreisvorsitzender des DGB. Darüber hinaus engagierte er sich im Verwaltungsausschuss des Landesarbeitsamtes, im Vorstand der AOK, im Refa-Landesverband Rheinland-Pfalz sowie als Oberarbeitsrichter. 1963 wurde Mees die Freiherr-vom-Stein-Plakette verliehen, den Wachsabdruck des Barbarossa Siegels überreichte ihm Oberbürgermeister Walter Sommer 1966.

Philipp Mees starb 1971 nach schwerer Krankheit. Die RHEINPFALZ bezeichnete ihn in ihrem Nachruf als „aufrechten Demokraten, der sein Leben in den Dienst der arbeitenden Menschen gestellt hatte“. In Anerkennung seiner beachtlichen politischen und gewerkschaftlichen Leistungen wurde der Platz vor dem Kaiserslauterer Polizeipräsidium nach ihm benannt.