Fachkräfte, Infrastruktur, Zukunftstechnologien – das sind nur einige Felder, in denen sich der Verein Zukunfts-Region Westpfalz künftig engagieren möchte. Das Pfund, mit dem der Verein wuchern kann, ist das Netzwerk. Schon in der Vergangenheit hat er so einiges mit angestoßen – etwa beim Bemühen, eines der aktuell bekanntesten Unternehmen der Welt in die Westpfalz zu locken.

Die Infrastruktur – Straßen, Breitband und Mobilfunk – ist eine der großen Schwächen der Westpfalz, skizzierte Gerhard Braun, der Vorsitzende des Kuratoriums des Vereins, am Donnerstag in der Aula der Hochschule Kaiserslautern. Bei einer Strategietagung hatte sich das Gremium 2021 Gedanken darüber gemacht, wo in den kommenden Jahren die Schwerpunkte der Vereinsarbeit liegen könnten. Und aus der langen Liste an Ideen werde der Vorstand sicher einiges aufgreifen, sagte dessen Vorsitzender Jürgen Adam (Borg Warner), der bei den Neuwahlen im Herbst nicht erneut kandidieren wird. Ein Stipendienprogramm, um Fachkräfte für die Region zu gewinnen, könnte ebenso dazugehören, wie eine Rückholstrategie für Fach- und Führungskräfte, die aus der Westpfalz kommen, aber außerhalb der Region arbeiten. Zu den großen Aufgaben des Vereins zählte er das stetige Bemühen, um eine bessere Infrastruktur, schnelles Internet und flächendeckenden Mobilfunkempfang – auch in den kleinen Orten. Sponsoring von zivilgesellschaftlichen Initiativen, etwa der Ukraine-Hilfe, werde man ebenso weiter betreiben, wie Beiträge zu den großen Themen der Zukunft leisten.

Am Ende des Jahres vielleicht 400 Mitglieder

Die Zukunfts-Region Westpfalz lebt von ihrem Netzwerk, dem Zusammenschluss von Akteuren der Wirtschaft, der Wissenschaft aber auch der Politik, Verbänden und Vereinen. So leiste der Verein einen unverzichtbaren Beitrag zur Entwicklung einer Region im Strukturwandel, sagte Ruth Marx, Abteilungsleiterin im Innenministerium, die aus Mainz angereist war.

Von Beginn an mitgestaltet hat die Entwicklung des Vereins Geschäftsführer Hans-Günther Clev, den Adam als Motor und Treiber bezeichnete. Nachdem in den 2000er Jahren etliche Initiativen gescheitert waren, um Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in der Westpfalz zusammenzubringen, glückte dieses Vorhaben 2012 mit der Gründung der Zukunfts-Region. Aus 14 Mitgliedern bei der Gründung wurden schon im ersten Jahr 100. Ende 2022 könnten es 400 sein. 2014 bekam der Verein seine eigene Geschäftsstelle am Hauptbahnhof in Kaiserslautern. Neben dem ehrenamtlichen Geschäftsführer Clev umfasst das Team 3,5 Stellen und drei studentische Hilfskräfte.

Fachkräfte in der Region halten

Die bisherigen Projekte des Vereins sind ebenso vielfältig wie in der gesamten Westpfalz verteilt. Ein Schwerpunkt ist die Verfügbarkeit von Fachkräften: Die Aktivitäten reichen von der Analyse des Fachkräftebedarfs, über Ausbildungsmessen bis zu Mint-Bildung für Jugendliche, um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik prominenter zu machen. In der Westpfalz gibt es zahlreiche Arbeitsstellen in den Bereichen Maschinenbau, IT oder bei Autozulieferern, erläutert Clev gegenüber der RHEINPFALZ. Er weiß aber auch, dass 50 Prozent der Studierenden nach dem Abschluss die Region verlassen. „Es ist leichter die Fachkräfte hier zu behalten als sie herzulocken“, sagt er.

Deshalb liegt ein Schwerpunkt des Vereins auch in der Zukunft darauf, die Attraktivität der Westpfalz herauszustellen. „Hier kann man sich von seinem Gehalt noch ein Häuschen leisten“, macht Clev deutlich. Mit kreativen Ideen bewirbt der Verein die Region nach innen und nach außen. Mit dem Medienpreis ausgezeichnet wurden beispielsweise die digitalen Bierdeckel, die 2017 in der Gastronomie auslagen. Mit einer App wurden 3D-Objekte sichtbar, die den Weg zu Videos von bekannten Orten in der Westpfalz zeigten. Aktuell verschenkt der Verein Retro-Poster, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Und im August soll ein Kalender vorgestellt werden, der Westpfälzer Sagen aufgreift.

Rivalitäten wurden abgebaut

Daneben will der Verein die Standortattraktivität verbessern. So war die Zukunfts-Region am Aufbau der Internationalen Schule in Ramstein beteiligt, hat mit den großen Mobilfunkanbietern die Reduzierung weißer Flecken in Angriff genommen und in Gemeinden der Westpfalz öffentliches WLAN aufgebaut, zählt Clev einige Initiativen auf. Neben den Fachkräften ist der Verein bereits in Themen aktiv, die die politische Großwetterlage bestimmen: So ist die Westpfalz eine von bundesweit 15 Wasserstoffregionen. Nach Beratungsleistungen winken der Region Fördermittel. Gemeinsam mit der Hochschule Kaiserslautern und dem Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens wurde zudem das Projekt „Waste2Value“ gestartet. Gefördert mit Bundesmitteln soll untersucht werden, wie aus Rest- und Bioabfällen nachhaltige Produkte entstehen. Weil im Verein Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammengeschlossen sind, wird er bei Bewerbungen und Projekten auch als Ansprechpartner für Externe immer wichtiger, so Clev. Ein aufsehenerregendes Unterfangen war die Bewerbung mit dem Flughafen-Gelände in Zweibrücken als Standort für eine neue Tesla-Fabrik. Zweibrücken schaffte es unter die letzten drei Bewerber in Europa, zog letztlich aber gegen Grünheide in Brandenburg den kürzeren.

„Einer der größten Erfolge ist aber der Sinneswandel“, sagt Clev mit Blick auf zehn Jahre Zukunfts-Region, also der vierte Schwerpunkt, das Kräfte-Bündeln. Durch die unterschiedlichen Begegnungsformate seien Rivalitäten abgebaut worden. Das heißt nicht, dass es keine unterschiedlichen Meinungen mehr gibt, wie man an den Diskussionen über die Erweiterung des Zweibrücker Outlets sieht. „Aber man kann über schwierige Themen viel leichter reden“, ist sich der Geschäftsführer sicher.