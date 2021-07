Oberbürgermeister Klaus Weichel rechnet damit, dass der Haushalt für die Stadt erst im Oktober genehmigt wird. Das sagte er am Donnerstag am Rande der Ausstellungseröffnung „50 Jahre Städtebauförderung“ im Rathausfoyer. Deshalb könne auch die Stelle eines hauptamtlichen Citymanagers vorerst nicht ausgeschrieben werden. Bei der Veranstaltung wurde klar, dass es vom Bund zusätzliche Mittel für den Umbau der Innenstädte geben wird. Weichel kündigte an, sich für ein Modellprojekt bewerben zu wollen. Dafür wolle er in den nächsten Monaten auch Gespräche mit Immobilienbesitzern in der Innenstadt führen. Dass die Innenstädte vor allem nach den Umsatzeinbrüchen des Handels in der Pandemie neu gedacht werden müssen, sich teilweise sogar ganz neu erfinden müssen, um Bestand zu haben, war das Thema. Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern, berichtete von einer Innenstadtstrategie, die von ihrem Ministerium zusammen mit Fachleuten erarbeitet wurde. In den nächsten Jahren müsse es darum gehen, von der Gleichförmigkeit der Innenstädte wegzukommen. Ideen auf dem Weg dahin würden gefördert. Innenstädte seien Identifikationsorte, aber man brauche für sie in der Zukunft einen anderen Mix, einen multifunktionalen, sowie langfristige tragfähige Konzepte. Die Innenstadt nur noch als Einkaufsort werde es langfristig nicht mehr geben.