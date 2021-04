Wegen der rasant gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz hatte Beigeordneter Peter Kiefer in die Wege geleitet, dass sich Ausschussmitglieder vor der Präsenzsitzung des Bauausschusses am vergangenen Montag im Rathaus einem Schnelltest unterziehen konnten. Dass sich Zuhörer aber selbst um einen Test bemühen sollten, kritisierte Hans-Dieter Leonhard am Lesertelefon.

Wenn es ohnehin eine Testmöglichkeit im Rathaus gebe, hätte man auch die drei, vier Zuhörer mittesten können, monierte Leonhard. „Das ist klein kariert“, findet der Leser. Man stelle völlig unnötige Hürden auf, die die Partizipation der Bürger erschwere. Wie Beigeordneter Peter Kiefer bereits vor der Ausschusssitzung erläuterte, seien die Zuhörer nicht zu einem Corona-Test verpflichtet, es sei lediglich eine Bitte. Da es etliche durchaus kontrovers diskutierte Themen auf der Tagesordnung gab, habe er nicht einschätzen können, wie viele Zuhörer erscheinen. Bei einem großen Interesse hätte womöglich die Zeit vor der Sitzung nicht gereicht, um alle zu testen. Letztlich seien es nur eine Handvoll Zuschauer gewesen, die hätte man mittesten können, räumte Kiefer ein.