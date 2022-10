Naturfotograf und Vogelkenner Günther Pitschi war wieder einmal mit der Fotokamera auf der Jagd nach seltenen Vögeln.

„Auf ihrem Weg ins Überwinterungsgebiet haben auch in diesem Jahr die Beutelmeisen wieder einen Zwischenstopp im IG Nord eingelegt“, schreibt Günther Pitschi zum ersten seiner beiden Fotos. Die Beutelmeisen laben sich an den Samen der Rohrkolben, um für die Weiterreise gerüstet zu sein. Pitschi: „Diese kleinen Maskenträger sind immer eine Bereicherung in unserer Region, denn meistens bekommt man sie nur zu den Zugzeiten im Frühjahr und Herbst zu Gesicht.“ Dabei müsse man aber schon genau hinschauen, rät der Vogelkenner und IG-Nord-Experte: „Man entdeckt sie meistens, wenn sie von Rohrkolben zu Rohrkolben fliegen.“

Ein Steinschmätzer auf einem Erdhaufen im IG Nord. Foto: Pitschi

Doch auch andere Zugvögel machen auf ihrem Weg in Richtung Süden bei Kaiserslautern Station. „Bei meinem Rundgang durch das IG Nord konnte ich so einen Durchzügler beobachten. Ein einzelner Steinschmätzer hatte es sich auf einer Erdanhäufung bequem gemacht und beobachtete die Umgebung“, schildert Pitschi und vermutet, dass er hier noch reichlich Futter aufnimmt, bevor es auf den Weiterflug geht.

Steht gelassen da: Ein Graureiher bei der Jagd. Foto: Weilemann

Einen Graureiher, der sich durch nichts und niemanden hat stören lassen, konnte Rainer Weilemann in aller Ruhe fotografieren. „Bei einem Besuch im Neumühlepark saß dieser Graureiher am kleinen Teich und hat erfolgreich gefischt“, schreibt Weilemann ergänzend zum Foto.

Laut(r)er Häppchen

Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen.

Schicken Sie uns ein Foto davon mit der Mindestgröße von etwa einem Megabyte – damit die Druckqualität stimmt – sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an unsere Redaktionsadresse: redkai@rheinpfalz.de.