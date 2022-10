Aufgrund des hohen Krankenstandes bei den vlexx-Mitarbeitern entfallen an den zwei nächsten Wochenenden, also am 29. und 30. Oktober, sowie am 5. und 6. November, alle Züge der Linie RE17 zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach. An beiden Wochenenden verkehren die Züge der Linie RE17 nur zwischen Bingen und Koblenz. Die ausgefallenen Streckenabschnitte werden mit Schienenersatzverkehr-Bussen bedient.

An beiden Samstagen, 29. Oktober und 5. November, fährt der Zug 12711 (planmäßig 7.36 Uhr) ab Kaiserslautern 16 Minuten früher, also um 7.20 Uhr, um einen früheren Anschluss in Richtung Koblenz herzustellen.