Vom 1. bis zum 8. Oktober fallen aufgrund von Bauarbeiten auf der Linie RB 64 zwischen Schopp und Pirmasens Hauptbahnhof Züge aus.

Die DB InfraGO wechselt abschnittsweise Schienen aus, weshalb der Streckenabschnitt von Dienstag, 1. Oktober, 5 Uhr, bis Dienstag, 8. Oktober, 5 Uhr, gesperrt werden muss. Zwischen Schopp und dem Pirmasenser Hauptbahnhof sind in diesem Zeitraum Ersatzbusse im Einsatz. Die Umsteigezeit in Schopp beläuft sich auf zehn Minuten.

Auf der gesamten Strecke entfällt die Regionalbahn 12835, mit planmäßiger Abfahrt am Kaiserslauterer Hauptbahnhof um 23 Uhr und planmäßiger Ankunft in Pirmasens um 23.41 Uhr. Der Ersatzbus fährt um 23 Uhr am Bussteig D3 des zentralen Omnibusbahnhofs am Lauterer Bahnhof. Das gilt auch für die Gegenrichtung im Fall der RB 12836 mit planmäßiger Abfahrt in Pirmasens um 20.41 Uhr und Ankunft in Kaiserslautern um 21.26 Uhr. Für diese Regionalbahn verkehrt ab Pirmasens Hauptbahnhof ein Ersatzbus, der jedoch bereits um 20.37 Uhr abfährt.

Nach dieser Baumaßnahme geht es allerdings noch weiter mit den Arbeiten: Vom 8. bis 28. Oktober ist der Streckenabschnitt Schopp – Kaiserslautern Hauptbahnhof dann wegen Gleiserneuerungen gesperrt.