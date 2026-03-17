Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Bingen kommt es zwischen 29. März und 3. April zu Verzögerungen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, werden in dieser Zeit Arbeiten am Bahnsteig in Bad Münster am Stein durchgeführt. Dies hat zur Folge, dass der Haltepunkt nicht angefahren werden kann. Die Züge der Linie RB65 sowie der RE 15 fallen zwischen Alsenz und Bad Kreuznach aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Für die Regionalbahn mit der planmäßigen Abfahrtszeit um 22.34 Uhr in Alsenz wird laut Bahn ein durchgängiger Ersatzverkehr (Abfahrt 22.42 Uhr) ohne Halt bis Bingen eingerichtet. Weitere Infos im Netz unter www.bahnhof.de.