Die ausverkaufte Queen-Gala der „Freunde des Pfalztheaters“ war ein Riesenerfolg. Die Pfalzphilharmonie spielte die Musik der legendären britischen Rockband Queen und verlieh legendären Songs wie „Bohemian Rhapsody“ oder „Radio Gaga“ eine symphonische Klangwucht, die man so noch nie erlebt hatte. Ivan Knežević, zweiter Konzertmeister am Pfalztheater, hat die Musik für Orchester arrangiert und sorgte damit gemeinsam mit der Pfalzphilharmonie unter Leitung von Olivier Pols für eine Weltpremiere. Als Interpret von Welthits wie „We will rock you“ oder „The show must go on“ konnte der Musiker und Keyboarder Valentin L. Findling gewonnen werden, der das Publikum vielerorts mit seiner Performance als Freddy Mercury begeistert.

Verstärkt werden Valentin L. Findling und die Pfalzphilharmonie durch einen Backgroundchor sowie durch die Sopranistin Monika Hügel für ein ganz besonderes Duett. Wegen der ungebrochen großen Nachfrage gibt es eine Zugabe am Dienstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr, im Großen Haus. Karten gibt es ab sofort unter www.pfalztheater.de , Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder 0631 3675 209.