Es läuft gut im Impfzentrum für Stadt und Landkreis auf dem Opel-Gelände. Das hat der städtische Impfkoordinator Thomas Strottner am Freitagnachmittag auf Anfrage erklärt. Verbesserungen wurden schon in die Wege geleitet.

Die Zufahrt zum Impfzentrum soll besser ausgewiesen werden, kündigte Strottner an. Vereinzelt hatte es Kritik gegeben, die Hinweisschilder seien zu klein und vor allem bei Dunkelheit nur schwer zu erkennen. Jetzt sollen größere und markantere Schilder in den Farben des Landesimpfzentrums kommen, auch sollen die Autofahrer schon früher den Weg angezeigt bekommen. Am Montag soll es noch einmal Gespräche mit Ikea geben, wegen der Ausweisung der Parkplätze. Taxifahrern sei der Weg zum Impfzentrum jetzt bekannt. Da hatte es am ersten Tag ein paar Pannen gegeben, weil sie die Adresse Impfzentrum nicht kannten.

Knapp 1000 Impfungen geplant

Auch am zweiten Tag nach der regulären Betriebsaufnahme habe es keine Vorkommnisse gegeben, so Strottner. Geimpft wurden am Freitag 125 Personen über 80, am Donnerstag waren es 96. Für die kommende Woche seien knapp 1000 Personen angemeldet. Bislang ist nur eine Impfstraße geöffnet, weil nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Die Verantwortlichen hoffen, dass ab Februar 2500 Dosen Vakzin pro Woche eintreffen. Unklar ist derzeit, wie sich die Genehmigung der europäischen Arzneimittelagentur auf den Impfbetrieb auswirken wird. Am Freitag war bekannt geworden, dass jetzt sechs statt fünf Impfdosen aus einer Ampulle der Hersteller Biontec und Pfizer gezogen werden dürfen. Falls Impfstoff übrig bleibe, werde er an Klinik-Personal oder Sanitäter verimpft, so Strottner. Auf den Einsatz der mobilen Impfteams in den Seniorenheimen habe das Impfzentrum keinen Einfluss.

Derzeit besteht das Team im Impfzentrum neben den beiden Impfkoordinatoren Tobias Metzger und Thomas Strottner aus 18 Personen. Vor Ort sind stets auch zwei Ärzte und zwei Apotheker.