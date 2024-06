Die Vollsperrung der Zufahrt zum Bännjerrück über die Hohenecker Straße wird voraussichtlich bis August bestehen bleiben. Grund sind die andauernden Kanalarbeiten in der Leipziger Straße. Wie die Stadtentwässerung mitteilt, habe es beim Bau unerwartete Konflikte mit einer bestehenden Wasserleitung gegeben, die nun neu verlegt werden muss. Bislang war man davon ausgegangen, die Vollsperrung Anfang Juni aufheben zu können.

Um die Menschen auf dem Bännjerrück und die direkt betroffenen Anlieger zu entlasten, wurde in Abstimmung mit dem Referat Tiefbau die eigentlich im Anschluss geplante Sanierung der Straßendecke im Abschnitt zwischen der Hohenecker- und Rostocker Straße vorverlegt. Diese findet nun noch im Zuge der Vollsperrung bis Ende Juli statt, sodass eine weitere Sperrung der Zufahrt aus der Hohenecker Straße vermieden wird, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

In der Leipziger Straße, zwischen Hohenecker- und Rostocker Straße, entsteht aktuell ein modifiziertes Mischsystem. Das bedeutet, dass zusätzlich zum bestehenden Mischwasserkanal ein neuer Regenwasserkanal sowie Versickerungsanlagen gebaut werden. Damit soll das unverschmutzte Oberflächenwasser über die Versickerungsanlagen zurück in den natürlichen Wasserkreislauf gelangen, statt über den Mischwasserkanal zur Kläranlage. Die Arbeiten haben im Juli 2023 begonnen und sollten ursprünglich im April/Mai 2024 beendet werden. Aufgrund anhaltender widriger Witterung sowie weiterer unvorhersehbarer Verzögerungen werden die Maßnahmen voraussichtlich erst Mitte September abgeschlossen sein. Die hauptsächliche Einschränkung für die Bewohner des Bännjerrück liegt in der Vollsperrung der Zu- und Ausfahrt aus der Hohenecker Straße.