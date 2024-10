Das Neubaugebiet war Anlass für Diskussionen bei Redaktion vor Ort in Siegelbach. Einige empfinden es als zu grau, stören sich an den vielen Schottergärten und vermissen Sitzgelegenheiten. Die Stadt erklärt, in welchen Punkten die Bürger auf Nachbesserungen hoffen dürfen.

Es war ein Thema, das Jung und Alt bei der Redaktion vor Ort bewegte. So sprachen nicht nur die Kinder von Ulrike Annecke ihren Eindruck der stark versiegelten