Seit dem 1. März 2021 können bei der Zulassungsstelle der Stadt Kaiserslautern Termine auch online vereinbart werden. Wegen nicht abgesagter Termine müssten Kunden öfter länger als nötig warten.

Das Online-Angebot ergänzt den Terminvergabe-Service der Führerscheinstelle, der seit vergangenem September besteht. Trotz positiver Rückmeldungen gebe es bei dem neuen Service auch Probleme, da mehr und mehr verbindlich gebuchte Termine weder wahrgenommen noch abgesagt werden, sagt Bürgermeisterin Beate Kimmel.

Wer bei der Zulassungsstelle einen Termin benötige, müsse zwischen zwei und drei Wochen warten, so die Stadtverwaltung. Dies liege auch daran, dass gerade im Frühjahr vermehrt Fahrzeuge für die Saison angemeldet werden. „Die Kolleginnen und Kollegen in der Führerscheinstelle tun ihr Bestes, um sämtliche Vorgänge schnellstmöglich zu bearbeiten“, heißt es von der Pressestelle.

Etwa zehn Prozent der Termine verfallen, weil sie nicht storniert werden

Umso ärgerlicher sei es, dass viele der vereinbarten Termine ungenutzt verfallen. „Bis Ende Mai waren dies insgesamt 207 Termine, pro Woche werden derzeit zwischen 20 und 30 der verbindlichen Buchungen nicht wahrgenommen“, informiert die Bürgermeisterin. Dies mache knapp zehn Prozent der Online-Termine aus. Die Stadt bittet deshalb eindringlich darum, nicht benötigten Termine abzusagen, damit sie anderen Bürgern zur Verfügung gestellt werden können. Dies gelte auch für die Führerscheinstelle, bei der ebenfalls immer häufiger Termine nicht storniert würden.

Termine für Außerbetriebsetzungen sind innerhalb eines Tages buchbar, da diese wie auch bereits in Vor-Corona-Zeiten an einem separaten Schalter abgewickelt werden und weniger zeitintensiv sind.

Stadt bittet, online statt telefonisch zu buchen

Der Online-Terminvergabeservice sowohl der Zulassungs- wie auch der Führerscheinstelle werde von Bürgern viel weniger genutzt als erhofft. „An beiden Dienststellen werden die meisten Termine nach wie vor telefonisch gebucht“, so die bisherige Bilanz aus dem Rathaus. Dies führe oftmals zu hochfrequentierten Telefonleitungen und damit auch zu Unmut bei den Anrufern. Die Stadtverwaltung bittet daher darum, Termine elektronisch zu vereinbaren.

Für Händlerzulassungen gab es laut Stadt bereits in den Vor-Corona-Zeiten einen, in Stoßzeiten wie Monats- oder Quartalsende sogar zwei Händlerschalter. „Aktuell werden die Händlerzulassungen so gut wie ausschließlich in der Zeit bearbeitet, in der keine Termine für Bürger vergeben werden, also in der Regel nachmittags.

Info

Bei der Zulassungsstelle können Termine hier gebucht werden. Für die Führerscheinstelle hier. Gebuchte Termine können online, per Telefon oder via E-Mail abgesagt werden. An beiden Dienststellen ist aktuell ohne Termin keine Vorsprache möglich.