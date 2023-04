Plastik und Metall haben im Biomüll nichts zu suchen: 1,5 Prozent an sogenannten Störstoffen – gerechnet aufs Gewicht – dürfen enthalten sein. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) schaut ab Mitte April genauer hin und kündigt Kontrollen der Biotonnen an.

Die Ergebnisse der Bioabfall-Analyse im Jahr 2022 sind ernüchternd: Nach Angaben der SK befinden sich in Kaiserslauterer Biotonnen zu viele Störstoffe wie Kunststoffe, Plastiktüten, Metalle und Glas. Der Grenzwert liegt bei 1,5 Prozent auf das Gewicht gerechnet, geregelt sind die Grenzwerte in der ab Mai geltenden Bioabfallverordnung.

Ab Mitte April will die SK alle Biotonnen im Stadtgebiet und in den Ortsbezirken kontrollieren. Bioabfall nachträglich zu sortieren, ist laut SK recht aufwendig, Störstoffe restlos zu entfernen gar unmöglich. Zu Mikroplastik zerfallene Plastiktüten etwa können laut SK nicht ausreichend aus dem Kompost herausgesiebt werden und landen somit letzten Endes sogar in der Nahrungskette. Auch sogenannte kompostierbare Plastiktüten dürfen nicht in der Biotonne landen, da sie sich während der Prozesse in den Vergärungs- und Kompostierungsanlagen zu langsam zersetzen und nicht vollständig biologisch abbauen, schreibt die SK in einer Mitteilung.

„Um die Qualität der Bioabfälle zu verbessern, ist die SK auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen“, erklärt Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD). „Nur sauberer, von Störstoffen freier Bioabfall“ könne zu Kompost verarbeitet werden, der für Gärten und Äcker verwendet werden kann. „Richtige Mülltrennung ist somit aktiver Umweltschutz“, verdeutlicht Kimmel.

Flächendeckende Kontrollen im Stadtgebiet und in den Ortsbezirken

Die neue Bioabfallverordnung begrenzt die Menge an Störstoffen im Bioabfall. Die SK hat flächendeckende Tonnenkontrollen in der Innenstadt und in den Ortsbezirken Kaiserslauterns angekündigt. Falsch befüllte Tonnen erhalten nach einer Sichtkontrolle einen gelben Aufkleber. Bedeutet: Hier ist noch Nachholbedarf. „Qualifizierte Mitarbeitende fahren dem regulären Abfuhr-Team voraus, kontrollieren die Biotonnen und verteilen bei Bedarf die Aufkleber“, erläutert Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der SK, das Vorgehen. Der Aufkleber werde auch darauf hinweisen, wie die Tonne richtig zu befüllen ist. Zudem würden nicht nur oberflächliche Sichtkontrollen durchgeführt, sondern die Biotonnen auch in der Tiefe kontrolliert. Somit könnten Störstoffe auch im unteren Bereich der Abfallbehälter identifiziert werden. „Tonnen mit fehlerhaftem Inhalt werden zwar vorerst geleert, doch ab September planen wir im Rahmen der Kampagne #wirfürbio rote Aufkleber zu verteilen und falsch befüllte Biotonnen stehen zu lassen“, sagt Buchloh-Adler.

Papier statt Plastik

Zum Sammeln der Bioabfälle eignen sich laut SK Papiertüten oder Zeitungspapier. Papier kann biologisch abgebaut werden, Plastiktüten brauchen laut SK etwa 20 Jahre, bis sie sich zersetzt haben – wohlgemerkt nicht biologisch abgebaut. Sie bleiben in Form von Mikroplastik bestehen und schaden dem Ökosystem. Bioabfälle können in einer Plastiktüte zwar gesammelt werden, an der Tonne muss der Abfall von der Tüte getrennt werden: „Am besten ist es, die Bioabfälle in einem dafür vorgesehenen Behältnis zu sammeln und dann lose in die Biotonne zu geben“, rät Buchloh-Adler.

Info

Wie Bioabfall korrekt gesammelt wird, steht auf der Website der SK . Dort gibt es – auch in englischer Sprache – Infoblätter und Flyer zur richtigen Mülltrennung sowie ein Abfall-ABC.