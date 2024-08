Weil er sein Auto nicht mehr fand und einen Diebstahl vermutete, hat sich ein Mann am Sonntagmorgen bei der Polizei gemeldet, wie diese mitteilt. Nach Angaben des 36-Jährigen hatte er seinen Pkw am Samstagabend in der Klosterstraße abgestellt – dort sei er aber nicht mehr. Eine Streife half bei der Suche und fand den BMW in der parallel verlaufenden Kanalstraße. Als die Einsatzkräfte den Fahrzeughalter über den Standort seines Wagens informieren wollten, bemerkten sie eine starke Alkoholfahne. Einen Atemtest verweigerte der 36-Jährige laut Polizei. Auch seine Fahrzeugschlüssel wollte er nicht herausgeben. Wegen der Militärzugehörigkeit des Mannes wurde die US-Militärpolizei hinzugezogen. Die nahm den 36-Jährigen mit und zog den Fahrzeugschlüssel ein. Das Auto musste stehen bleiben.